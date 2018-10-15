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فن

المهن التمثيلية تعلن عن مهرجان النقابة في دورته الثالثة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:36 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعلنت اليوم نقابة المهن التمثيلية فى بيان لها، عن نتيجة لجنة مناقشة مشروعات مهرجان نقابة المهن في دورته الثالثة، وذلك بعد اجتماع لجنة مناقشة المشروعات الفنية المكونة من المخرج أحمد طه، والفنان وائل عبد الله، والناقد خالد رسلان، لاختيار العروض المشاركة في المهرجان بدورته الثالثة.

واختارت اللجنة العرض المسرحي "كازينو السهرة السعيدة"، إخراج صلاح حافظ ، ومسرحية "ميراندا" للمخرج منة بدر، ومسرحية "هاملت" للمخرجة هدير عبد الرحمن، ومسرحية "ابن ذوات" للمخرج أحمد ناصر سيف، ومسرحية "فى قفا رجل" إخراج نسرين نور، ومسرحية "الرهان" إخراج أحمد الرافعي، ومسرحية " "شق القمر" إخراج إنجي خطاب.

كما اختارت مسرحية "مس ألكترا" محمد عبد المولى، ومسرحية "اسكوريال" إخراج محمد فرج، ومسرحية "كلمات بلا معنى" إخراج محمد حلمى، وقد اختارت اللجنة مشروعين احتياطيين مع مراعاة الترتيب العرض المسرحي "مستنينك" إخرج إيهاب يونس، ومسرحية "سوناتا الانتظار" إخراج سليمان حمزة.

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