حصل على دكتوراه من القاهرة.. معلومات عن رئيس وزراء اليمن الجديد

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الاثنين، قرارا بتعيين معين عبد الملك رئيسا جديدا للحكومة، بدلا من أحمد عبيد بن دغر المقال والمحال للتحقيق.



صدى البلد يرصد في هذا التقرير أبرز المعلومات عن رئيس الوزراء اليمني الجديد، معين عبد الملك سعيد صاحب الـ37 عاما المولود في محافظة تعز.



حصل عبد الملك على الدكتوراه في الفلسفة في مجال العمارة ونظريات التصميم من جامعة القاهرة، ويمتاز رئيس الحكومة اليمنية الجديد، بحيوية الشباب، وهو ابن سفير يمني سابق في قطر.



وعمل بالمجموعة الاستشارية في القاهرة في مجال التخطيط والعمران، ثم عمل أستاذا مساعدا بكلية الهندسة في جامعة ذمار اليمنية، بعدها تم تعيينه استشاريا بهيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية في الفترة بين عامي 2004 و2005.



انتخب رئيسا لفريق استقلالية الهيئات الوطنية والقضايا الخاصة، وبعدها انضم إلى عضوية لجنة التوفيق وعضوية لجنة تحديد الأقاليم، وفي 2011، كان له دور بارز في المشاركة في صياغة وثيقة مطالب الثورة، التي عممت على كل ساحات الحرية والتغيير، كما شارك مع عدد من الأكاديميين اليمنيين في الداخل والخارج في تأليف رؤية الشباب المستقل لليمن عام 2030 كرؤية شاملة.



ألف عبد الملك عددا من الكتيبات وأوراق العمل المتعلقة برسم السياسات والإستراتيجيات بشكل عام، فضلا عن مشاركته في الفعاليات الخاصة بوثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل ورؤية الدستور المقبل في محافظات يمنية عدة.



ومنذ عام 2013 برز معين عبدالملك بقوة على الساحة اليمنية، بعد تعيينه عضوا في مؤتمر الحوار الوطني، وترؤسه فريق استقلال الهيئات الوطنية والقضايا الخاصة، وفي عام 2017، قرر الرئيس اليمني تعيينه وزيرا للأشغال العامة والطرق، خاصة أنه يعد من أبرز الشخصيات الشابة التي تحظى بتأييد كبير في الأوساط اليمنية.