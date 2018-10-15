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رياضة

حسام حسن: لم نتلق خطابا رسميا من الجبلاية عن تأجيل مباراة مطروح.. فيديو

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 11:48 م
حسام حسن
حسام حسن
محمد رشاد
أكد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أنه حتى الآن، لم يصله خطاب رسمي من اتحاد الكرة، بتأجيل مباراة جزيرة مطروح في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وحسام حسن في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: " النهاردة الاتنين والماتش بكرة ومجاليش جواب رسمي ومش عارف حاجة!".

وتابع أن ما يتعرض له المصري لم يحدث لأي كيان أو مؤسسة في مصر، مشيرًا إلى أن النادي يلعب 4 مواسم خارج ملعبه، وهو ما يشكل عبئًا ماديًا على النادي.

وواصل: "بقالنا 4 سنين شغالين في ضغط عصبي كل الأندية بتلعب في ملعبها مش متشحططين في كل حتة ده عبء مادي على النادي مفيش حد ساعد المصري".

وأضاف أن المصري يتحمل إيجار ملعب برج العرب في المباراة الواحدة، والذي يصل إلى 100 ألف جنيه، بخلاف تكاليف السفر من وإلى الإسكندرية، وهي تكاليف لا يتحملها بشر على حد قوله.

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