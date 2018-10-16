محمد طلعت: الاهتمام الإعلامي باللاعبين مطلوب خاصة المحترفين.. فيديو

أكد محمد طلعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الاهتمام الإعلامي، مطلوب ومهم جدًا، خاصة للاعبين المحترفين الذين يكونون بحاجة لهذا النوع من الدعم المعنوي والنفسي.



وقال طلعت في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه لا يركز على الظهور الإعلامي ولا يهتم بمثل هذه الأمور طوال مشواره مع



وانضم محمد طلعت إلى المقاولون العرب مطلع الموسم الحالي، بعد مفاوضات من جانب مسئولي ذئاب الجبل.