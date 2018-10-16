صحف الكويت تبرز زيارة السيسي إلى روسيا.. ترامب يشكر الملك سلمان بشأن التحقيق في قضية خاشقجي.. هادي يقيل بن دغر من رئاسة وزراء اليمن.. واشنطن توجه صفعة قوية لحزب الله.. وماكرون يدعم كوريا الشمالية

صحف الكويت تركز على زيارة السيسي إلى روسيا

مصدر للـ"الجريدة" يكشف عن جدول أعمال الرئيس وأهم الملفات التي تبحثها قمته مع بوتين

ترامب يشكر خادم الحرمين الشريفين بشأن التحقيق في قضية خاشقجي

الرئيس الأمريكي يؤكد: سأرسل مايك بومبيو إلى المملكة لبحث قضية الكاتب السعودي

إحالة جاسوس بريطاني للمحاكمة في الإمارات

الرئيس اليمني يقيل بن دغر ويعين معين عبد الملك رئيسا جديدا للوزراء

واشنطن تصنف حزب الله ضمن 5 جماعات للجريمة المنظمة العابرة للحدود

أستراليا تلوح بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

ماكرون: مستعدون لمساعدة كوريا الشمالية في نزع أسلحتها النووية





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء، على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والعربي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وركزت صحيفة "الجريدة" على الزيارة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث سيلتقي بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن وقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون.





ونقلت "الجريدة" عن مصدر مطلع، قوله: إن "القمة المصرية - الروسية ستركز على بحث عودة حركة الطيران الروسي المباشر إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة، وذلك بعد القرار الروسي بعودة الطيران الروسي إلى مطار القاهرة الدولي في أبريل الماضي، كما سيكون تعزيز التعاون العسكري على طاولة المفاوضات".





ولفت المصدر إلى أن ملف التعاون الاقتصادي سيكون حاضرا بقوة إذ تعتزم روسيا بناء منطقة صناعية في قناة السويس، أحد أكبر المشروعات القومية في مصر، كما ستبني الخبرة الروسية محطة الضبعة النووية في مصر، بقرض من موسكو بقيمة 25 مليار دولار.





وتحت عنوان "السيسي أول رئيس أجنبي يتحدث أمام مجلس الاتحاد الروسي"، قالت "الراي" إن الرئيس السيسي سيلتقي رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، ثم يعقد لقاء مع رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، يليها إلقاء كلمة داخل المجلس، ليصبح أول رئيس أجنبي يلقي كلمة فيه.





وأفادت "الأنباء" بأن وزارة الدفاع المصرية أعلنت، أمس، أن مصر وروسيا تجريان التدريب المشترك (حماة الصداقة 3) بمشاركة وحدات مظلات من الجانبين وتستضيفه مصر، مشيرةً إلى أن عناصر من قوات الإنزال الجوى الروسية وصلت الى مصر حيث تجرى فعاليات التدريب المشترك الذي يستمر حتى 26 أكتوبر الجاري بمنطقة تدريبات خاصة بقيادة وحدات المظلات.





وذكرت "القبس" أن مطار مطار سفنكس الدولي، بمدينة 6 أكتوبر غربي القاهرة، استقبل أول رحلة مع بدء تشغيله تجريبيا أمس الاثنين، في حضور وزير الطيران المدني يونس المصري، مشيرةً إلى أن المطار الجديد يهدف إلى تخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولي، ويتخصص في استقبال رحلات الشارتر وخدمة سياحة اليوم الواحد، إذ يقع بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، فضلا عن قربه من مدينة 6 أكتوبر المعروفة بتواجد كتلة عربية فيها، وعدد من محافظات الصعيد والوجه البحري.





وعلى الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى اتصالًا هاتفيًا بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أثنى فيه على سير التعاون السعودي التركي المشترك في التحقيق في قضية اختفاء المواطن جمال خاشقجي وحرص قيادة المملكة على استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بذلك، مؤكدًا أنه سيوفد وزير خارجيته مايك بومبيو إلى السعودية لمتابعة سير التحقيقات.





ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن بيان أصدره مجلس الوزراء الكويتي، قوله إن دولة الكويت تعرب عن رفضها التام للحملة الظالمة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمتمثلة بالاتهامات والادعاءات التي توجه لها على خلفية قضية خاشقجي.





وأفادت "الجريدة" بأن النائب العام لدولة الإمارات المستشار حمد الشامسي، أعلن أنه تمت إحالة المتهم ماثيو هيدجز، (بريطاني الجنسية)، إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية؛ لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية، ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي.





واهتمت "الراي" بقرار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بإقالة رئيس الوزراء أحمد بن دغر، محملا إياه مسئولية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد الذي تمزقه الحرب، كما عين، معين عبد الملك سعيد، رئيسا جديدا للوزراء، وقال إن بن دغر سيحال للتحقيق نتيجة "للإهمال الذي رافق الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية".





وذكرت "الوطن" أن محكمة بحرينية عاقبت، أمس، 7 متهمين بأحكام تصل إلى السجن المؤبد، وسحبت الجنسية من 6 منهم، إثر إدانتهم بتأسيس جماعة إرهابية، وتفجير أنبوب للنفط ووجود صلة مع إيران.





وقالت "الشاهد" إن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، أكد أنه صنف 5 جماعات- منها حزب الله اللبناني و(إم.إس-13)- على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود، مضيفًا أن تلك الجماعات ستواجه تحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة.





وافادت "ألوطن" بأن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أبلغ نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في اتصال هاتفي الإثنين، بأنه يفكر في الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، مؤكدًا أن بلاده ستعيد النظر في الاتفاق النووي الإيراني.





دوليًا، قالت "الجريدة" إن إيران نفت تقاريرا، تحدثت عن تهديد بتفجير انتحاري في سفارتها بأنقرة؛ بعد أن نشرت صحيفة تركية تقريرا عن هجوم مخطط له على المبنى.



