والدة غنوة: أنغام غسلت أختها ودفنتها في مدفنها الشخصي.. فيديو

قالت والدة الفنانة الراحلة "غنوة"، إن ابنتها الفنانة أنغام، غسَّلت أختها ودفنتها في مدفنها الشخصي، مضيفة: "أنغام ركعت على قدميها، وطلبت مني دفنها في مدفنها الخاص".



وأضافت خلال حوارها مع كاميرا برنامج "صبايا"، مع الإعلامية ريهام سعيد، على قناة "الحياة"، باكية: "وصيت أنغام تدفني بجوار ابنتي بعد وفاتي".



وقالت والدة الفنانة الراحلة "غنوة"، إن ابنتها توفيت نتيجة حادث سيارة سبب لها نزيفًا في الرئة، مشيرة إلى أنها عندما ذهبت لتشاهدها في المستشفى وجدت خراطيم في جسدها بها دماء لا تعرف سببها.



وأضافت باكية، أن الأطباء أكدوا لها أن لديها نزيفا على الرئة، وهذا الدم نتيجته، وبعد ذلك الأطباء أبلغوها أن ابنتها توفيت.



وكانت غنوة، أخت الفنانة أنغام، توفيت ظهر الجمعة الماضي؛ إثر تعرضها لحادث سير بسيارتها، مساء الخميس، على طريق التجمع الخامس، حيث نقلت على الفور إلى المستشفى الجوي، إلا أنها توفيت هناك بعد أقل من 12 ساعة.