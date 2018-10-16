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أخبار العالم

ماكرون يعين زعيم الحزب الحاكم وزيرا للداخلية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:54 ص
صدى البلد
رويترز
أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعديلا وزاريا اليوم الثلاثاء عين خلاله كريستوف كاستانير، أحد أنصاره وزعيم الحزب الحاكم، وزيرا للداخلية.

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق الاستقرار في الحكومة بعد سلسلة من الاستقالات وكذلك إنعاش مسار الإصلاحات الذي شهد مؤشرات على التعثر.

واستقال وزير المالية برونو لو مير، الذي كان مشرفا على مسعى ماكرون لإصلاح منطقة اليورو، ووزير الخارجية جان إيف لو دريان من منصبيهما.

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