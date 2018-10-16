رئيس الوزراء لمسئول مصنع ببورسعيد: التزموا باستخدام خامات مصرية خالصة

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، منطقة 58 مصنعا ببورسعيد.



واستمع "مدبولي" إلى شرح عن نشاط أحد المصنع والذي ينتج ملابس نسائية وقام بمعاينة المنتجات داخله، وأثنى على منتجات المصنع قائلا للعمال "وفقكم الله".



وطالب رئيس الوزراء مسئول المصنع بالاستمرار في تنفيذ المنتجات بخامات مصرية خالصة قائلا: "المهم تكون منتجاتنا مصرية خالصة ويستفيد بها أهل بلدنا".





