وزير الأوقاف: ننتظر توصيات مؤتمر الإفتاء العالمي للاستفادة منها في برامجنا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يجب مراعاة متغيرات الزمان والمكان في الفتوى، ومعرفة عادات الناس قبل الفتوى، مشيرا إلى "أننا في حاجة ماسة إلى إحلال مناهج التفكير محل مناهج الحفظ والتلقين وإحياء المناهج العقلية والحركة العلمية في ضوء المقاصد العامة للتشريع".



وأشاد الوزير خلال كلمته بمؤتمر دار الإفتاء العالمي، الذي يأتي تحت عنوان " التحديد في الفتوى يين النظرية والتطبيق" بالقضايا التي يطرحها المؤتمر خاصة المستجدات في القضايا الطبية والاقتصادية".



وتابع: "ننتظر التوصيات التي سيتمخض عنها المؤتمر لنجعلها موضع اعتبار في برامجنا التدريبية والتثقيفية للأئمة"، مشيرًا إلى افتتاح أكاديمية الدعاة العالمية قريبًا.