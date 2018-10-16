ألمانيا تواجه فرنسا في قمة مثيرة بدوري الأمم الأوروبية

يحل منتخب ألمانيا ضيفًا على نظيره المنتخب الفرنسي بالمباراة التي من المقرر لها أن تقام في تمام الساعة التاسعة إلا ربع على ملعب دي فرانس مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية.



ويسعى منتخب ألمانيا إلى تحقيق الفوز الأول له في بطولة الأمم الأوروبية ، للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور نصف النهائي، بعد التعادل أمام فرنسا في الجولة الأولى بدون أهداف، والخسارة أمام هولندا بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية.



ويواجه يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا شبح الإقالة من منصبه حال التعادل أو الهزيمة أمام فرنسا، بسبب سوء نتائج المانشافت في الفترة الأخيرة، وخسارة ثلاثة مباريات متتالية لأول مرة في تاريخ الماكينات.



في المقابل يسعى منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه ديشامب إلى مواصلة النتائج الإيجابية، بتحقيق الفوز على المانيا، للحفاظ علي تصدر الديوك للمجموعة الرابعة.



ويتصدر منتخب فرنسا صدارة جدول الترتيب المجموعة الرابعة بـ 4 نقاط،ـ ويحل منتخب هولندا ثانيًا بـ 3 نقاط، بينما تتذيل ألمانيا جدول الترتيب بنقطة وحيدة.