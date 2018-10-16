شاهد..لحظة وصول بومبيو إلى الرياض لبحث قضية جمال خاشقجي

عرضت فضائية "روسيا اليوم" لحظات وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرياض اليوم الثلاثاء لبحث قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وكانت قد اعلنت الخارجية الأمريكية أمس الاثنين أن الوزير مايك بومبيو سيغادر إلى السعودية، بعد اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في إطار أزمة اختفاء خاشقجي.



وتواجه المملكة موجة من الانتقادات والتهديد بفرض "عقوبات" عليها إثر أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث شوهد آخر مرة في 2 أكتوبر وهو يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خطيبته التركية خديجة جنغيز التي كانت تنتظره أمام القنصلية، وقالت إنه لم يخرج منها.

