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أخبار العالم

الكويت والدومينيكان يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 01:10 م
صدى البلد
أ ش أ
بحث وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، مع وزير خارجية الدومينيكان ميجيل فارجاس، والوفد المرافق له سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.

وذكرت وزارة المالية الكويتية - في بيان صحفي اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة، استعراض عدد من الموضوعات في إطار الاهتمام المتبادل بترسيخ وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين.

وأشارت إلى أن اللقاء جاء خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير خارجية الدومينيكان إلى الكويت؛ لبحث أوجه التعاون المختلفة بين البلدين.

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