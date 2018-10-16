طريقة تحضير طاجن مكرونة المحلات للشيف هالة فهمي.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمى خلال حلقتها "سفرة وطبلية" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"،اليوم الثلاثاء، طريقة تحضير طاجن مكرونة المحلات.



وقالت هالة إن مقادير طريقة تحضير طاجن مكرونة المحلات تتضمن الآتى:-



صلصة الطواجن : "لتر عصير طماطم – 2 م ك صلصة – قرن فلفل حامي مفروم – ثوم مفروم – ملح وفلفل - زيت – م ك قرطاس الصلصة (فلفل أسود، كمون ، شطة، كبابة صيني، ورق لورا، قرنفل، زعتر)".



الدقة: كزبرة ناشفة – ثوم مفروم – كمون وملح وشطة – عصير ليمون وخل "



ولمشاهدة طريقة تحضير طاجن مكرونة المحلات بالتفاصيل خطوة بخطوة شاهدى الفيديو.

