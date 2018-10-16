مرصد الكهرباء: 10 آلاف و950 ميجاوات زيادة احتياطية عن المتوقع

أوضح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم /الثلاثاء/ تبلغ 10 آلاف و950 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.



وذكر المرصد - في نشرته اليوم - أنه بلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألفا و650 ميجاوات مقابل 26 ألفا و100 ميجاوات أمس الاثنين، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18 ألفا و700 ميجاوات.



ونوه إلى أن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثالثة و40 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس الاثنين باللون الأخضر طوال اليوم.

