ساديو ماني يزيد من متاعب ليفربول

ذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم الثلاثاء، أن مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، السنغالي ساديو ماني، تعرض للإصابة بكسر في إبهام اليد، خلال مشاركته مع منتخب بلاده.



ونشرت صور يظهر فيها اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، ويده اليسرى ملفوفة بضمادة طبية، في إطار خضوعه للأشعة الطبية.



ويخوض ليفربول مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل، حيث يلتقي هيديرسفيلد.



وانضم ماني بذلك إلى قائمة المصابين بليفربول، التي تشمل أيضًا النجم المصري محمد صلاح، الذي اشتكى من إصابة عضلية خلال مشاركته مع المنتخب، كما يغيب الهولندي فيرجيل فان ديك، بسبب تفاقم إصابته في الضلوع خلال المباراة التي انتهت بفوز منتخب بلاده على ألمانيا 3-0 السبت الماضي.



وعاد اللاعبون إلى ليفربول لمتابعة حالاتهم وتقييم مدى لياقتهم للعودة إلى المشاركة.