بنين تتقدم على الجزائر بعد 15 دقيقة في تصفيات أمم أفريقيا.. فيديو

تقدم المنتخب البنيني على نظيره الجزائر في المباراة المقامة حاليا علي ملعب الصدقة ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، العديد من المفاجآت باستبعاد بعد نجوم "الخضر".



أحرز ألميدا هدف المنتخب البيني بعد كرة عرضية فشل الدفاع الجزائري في تشتيتها .



ودخل المنتخب الجزائري بتشكيلة كالاتي :



حراسة المرمى : مبولحي



خط الدفاع: ماندي، فارس، بن سبعيني، تاهرات



خط الوسط: قديورة، بن طالب، فيجولي، غزال



خط الهجوم: براهيمى، بلفوضيل