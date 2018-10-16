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متحدث الوزراء: جهود لتوسيع قاعدة المستثمرين في مصر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 07:00 م
المهندس مصطفى مدبولي
المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كـريـم الـخـطيب
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجمع الصناعات الصغيرة 58 مصنعا ببورسعيد، وأحد المصانع الصغيرة ينتج ملابس ويصدرها إلى أوروبا.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»المذاع على قناة «صدى البلد» أن متوسط مرتبات الفتيات في المصانع من 2500 حتى 4000 جنيه.

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن 4500 مصنع تمثل تحديا للحكومة لكي تنجح في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي على مستوى الجمهورية، مشددا على أن معظم المصانع الموجودة في بورسعيد مصانع ملابس.

وأشار إلى أنه في منطقة الاستزراع السمكي نحتاج إلى مصانع لتسويق إنتاج المشروع، لافتا إلى أنه يوجد مستثمر هندي ينوي استثمار 500 مليون دولار خلال عامين.

وأوضح أن المصانع التى سوف يتم إنشاؤها من المصانع الصغيرة وسيمتلكها أفراد، منوها إلى أن هناك تطبيقا عمليا في عملية إنشاء 4500 مصنع في عموم الجمهورية .

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