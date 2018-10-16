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أخبار البلد

نبيل الحلفاوي وأحمد ماهر يشاركان في عزاء أحمد عبد الوارث

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 08:43 م
صدى البلد
محمد بدران
حرص الفنان نبيل الحلفاوي، والمنشد محمد الكحلاوى، ومحمدالجوهري، والفنان محسن منصور، وعهدى صادق، ومحمد ابوداوود، واحمد ماهر، على المشاركة في عزاء الفنان القدير أحمد عبد الوارث، المقام حاليا بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم.

وكان الفنان أحمد عبد الوارث رحل عن عالمنا امس الإثنين عن عمر ناهز 71 عامًا بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ أسابيع وتم نقله للمستشفى.

وكان آخر ظهور للفنان الكبير أحمد عبد الوارث في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "أرض جو"، للنجمة غادة عبد الرازق، أما في السينما فكان من خلال فيلم "المشخصاتى 2" مع الفنان تامر عبد المنعم.
نبيل الحلفاوي وأحمد ماهر يشاركان في عزاء أحمد عبد الوارث
نبيل الحلفاوي وأحمد ماهر يشاركان في عزاء أحمد عبد الوارث
نبيل الحلفاوي وأحمد ماهر يشاركان في عزاء أحمد عبد الوارث

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