ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

غدا.. الجنايات تستمتع لمرافعة الدفاع في قضية أحداث مسجد الفتح

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:16 م
أحداث مسجد الفتح
أحداث مسجد الفتح - أرشيفية
أحمد مهدي
تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا، للمرافعات في إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

ترشيحاتنا

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة أزمة الاتحاد السكندري مع الزمالك.. فيديو

المتحدث باسم الجيش الليبي لـ صدى البلد: هشام عشماوي لم يحاول الانتحار

روسيا تعلن موقفها من قضية اختفاء خاشقجي

سيد علي يكشف تفاصيل كارثية فى حادث وفاة طبيبة المطرية.. فيديو

الأهلي يهزم المصرية للاتصالات بنصف دستة أهداف وديا

صحف روسيا تكشف معلومات جديدة حول عودة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ

البرازيل تعلن التشكيل الرسمي لمواجهة الأرجنتين

صندوق النقد: السعودية ستصبح من أقوى اقتصادات العالم في 2020

منتخب مصر يكسر العقدة ويحقق أول فوز في غياب محمد صلاح

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

بث مباشر.. مباراة مصر وسوازيلاند فى تصفيات الأمم الأفريقية

المهن التعليمية تعلن 3 أخبار سارة للمعلمين.. وتحدد موعد التنفيذ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

مدير رالي الجامعات يكشف كواليس صناعة الطلاب 9 سيارات كهربائية.. صور

فيديو

أحمد موسى: أردوغان يبحث عن بودرة فئران داخل القنصلية السعودية
تقرير شامل عن آخر تطورات حملة 100 مليون صحة.. فيديو
أحمد موسى يكشف آخر تفاصيل عملية تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول
سيد علي يكشف تفاصيل كارثية فى حادث وفاة طبيبة المطرية.. فيديو
أحمد موسى يكشف عن توقيع اتفاقية بين مصر روسيا غدا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟