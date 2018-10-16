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أخبار العالم

ترامب يكشف تفاصيل ما قاله ولي العهد السعودي حول اختفاء جمال خاشقجي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:13 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي
شريف سيد
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نفى بشكل قاطع معرفته بما حدث للكاتب السعودي المختفي منذ أيام جمال خاشقجي.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" للأنباء عن ولي العهد السعودي: "نفى تماما معرفته بما حدث في قنصليتهم في تركيا".

وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالا بولي العهد السعودي: "أبلغني أنه بدأ بالفعل وسيوسع نطاق التحقيق في اختفاء خاشقجي".

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