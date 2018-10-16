المصرف المتحد يشارك في مؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي

شارك المصرف المتحد اليوم في فعاليات مؤتمر "شراكة التنمية" للتأجير التمويلي في دورته الثالثة والذي يعقد هذا العام تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية", برعاية ومشاركة الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.



في الجلسة الثانية للمؤتمر وحول دور التأجير التمويلي في جذب وتنشيط الاستثمار والمساهمة في نشر الشمول المالي, شارك ماهر أبو ستيت – نائب رئيس مجلس ادارة شركة يونيتد ليز للتأجير التمويلي - احدى شركات المصرف المتحد, ضمن كوكبة من المتحدثين المتخصصين في مجال التأجير التمويلي وتحدث حول تجربة المصرف في ابتكار وطرح أدوات تمويلية غير مصرفية لفتح آفاق تمويلية جديدة امام المستثمرين وفقا للشريعة الاسلامية من خلال طرح آلية التأجير التمويلي.



وقال ابو ستيت ان السوق المصري واعد بحجم الفرص الاستثمارية المتاحة للمنتجين المحليين او الاجانب. وهذا ما دفع المصرف المتحد لطرح آليات تمويلية غير مصرفية مبتكرة لتلبية احتياجات المستثمرين على رأسها التأجير التمويلي، والذي يعد أحد الآليات التمويلية غير المصرفية المتخصصة في تنمية المجتمع سواء علي الصعيد الاقتصادي أو علي الصعيد الاجتماعي أو علي الصعيد الثقافي.



وأضاف انه علي الصعيد الاقتصادي : من خلال زيادة الدخل القومي وتعظيم أداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وزيادة حجم الاستثمارات مما يدفع عجلة النشاط الاقتصادي نحو معدلات افضل انتاجيا وتشغيليا لتحقيق برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 ..وعلي الصعيد الاجتماعي : من خلال تحسين مستوي معيشة الفرد وتحسين مستوي الخدمات المقدمة له وتحقيق الاستدامة في معدلات التنمية مما يساهم في خلق فرص عمل وتقليل نسب البطالة ونسب الجريمة وتمكين المرأة والشباب. بينما على الصعيد الثقافي : من خلال رفع الثقافة المالية والمصرفية من خلال نشر الوعي بالخدمات المالية الرقمية والمتاحة عن طريق الموبايل والانترنت، مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتقليل حجم التداول النقدي ويوفر علي الدولة مليارات مهدرة ويحد من انتشار الفساد.

