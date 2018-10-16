رجال اليد بالأهلي يفوز على فريق المنتدى المغربي وديا

حقق الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق المنتدى المغربي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم، الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في كوت ديفوار، خلال الأيام القادمة.



قال جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق، إن المباراة أقيمت على صالة الأمير مولاي رشيد، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًا، ونجح في الفوز بنتيجة ٣٥-٢٥.



أوضح أن المباراة كانت تجربة قوية بعد أن دفع الجهاز الفني، بقيادة عاصم حماد، بكل اللاعبين على مدار وقت اللقاء لتجربة كافة العناصر والوصول بالفريق إلى أفضل جاهزية قبل البطولة.



وتطير بعثة الفريق خلال الساعات القادمة إلى أبيدجان. فيما كان هاني النجدي، مدير الفريق، قد سبقها إلى العاصمة الإيفوارية لترتيب كافة الأمور قبل وصول الفريق.