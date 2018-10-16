ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رجال اليد بالأهلي يفوز على فريق المنتدى المغربي وديا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:35 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
حقق الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق المنتدى المغربي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم، الثلاثاء، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري التي تقام في كوت ديفوار، خلال الأيام القادمة.

قال جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق، إن المباراة أقيمت على صالة الأمير مولاي رشيد، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًا، ونجح في الفوز بنتيجة ٣٥-٢٥.

أوضح أن المباراة كانت تجربة قوية بعد أن دفع الجهاز الفني، بقيادة عاصم حماد، بكل اللاعبين على مدار وقت اللقاء لتجربة كافة العناصر والوصول بالفريق إلى أفضل جاهزية قبل البطولة.

وتطير بعثة الفريق خلال الساعات القادمة إلى أبيدجان. فيما كان هاني النجدي، مدير الفريق، قد سبقها إلى العاصمة الإيفوارية لترتيب كافة الأمور قبل وصول الفريق.

ترشيحاتنا

خافيير أجيري يتغنى بـ محمد صلاح بعد الفوز على سوزيلاند

أحمد موسى يكشف آخر تفاصيل عملية تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

القنصل السعودي بإسطنبول يغادر تركيا

في ذكرى خطاب نصر أكتوبر.. تعرف على كواليس أول خطبة للسادات بعد العبور

منتخب مصر يكسر العقدة ويحقق أول فوز في غياب محمد صلاح

وصلة ردح على تويتر بين ترامب وممثلة إباحية

الجيش الليبي يكشف حقيقة التصريحات المنسوبة للإرهابي هشام عشماوي

الرئاسة: سيناء 2018 ملحمة عظيمة لاقتلاع جذور الإرهاب.. فيديو

نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام لا يدعو إلى تعدد الزوجات

العاهل السعودي يأمر بصرف العلاوة السنوية لموظفي المملكة

الخارجية الأمريكية تكشف عن اتفاق بومبيو ومحمد بن سلمان بشأن خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

فيصل: كلمة الرئيس السيسي في المجلس الفيدرالي الروسي تعبر عن العرب وأفريقيا
متحدث الرئاسة: البنية التحتية في مصر ممهدة لاستقبال الاستثمارات .. فيديو
الرئاسة: سيناء 2018 ملحمة عظيمة لاقتلاع جذور الإرهاب.. فيديو
الرئاسة: ندعم السعودية في أزمة خاشقجي ولابد من تحقيق يقود للحقيقة
حجازي: زيارة الرئيس السيسي لموسكو تتويج للعلاقات الثنائية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟