طاقة البرلمان تتوقع تدفق الاستثمارات الروسية لمصر.. قريبا

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أهمية القضايا التى جاءت فى الخطاب التاريخى الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسى، مشيرا الى ان الرئيس السيسى كان واضحا وحاسما فى وضع الحلول للمشكلات الإقليمية والدولية.



وقال السويدى فى بيان له، إن المجتمع الدولي مطالب بالاستفاقة من سباته لمواجهة وتنفيذ رؤية الرئيس السيسى بشأن ظاهرة الارهاب وحتمية وجود مواجهة شاملة للارهاب، داعيا المجتمع الدولي ايضا إلى مساندة رؤية السيسي بشأن إحياء مسيرة السلام في الشرق الاوسط، خاصة أن حل الأزمة الفلسطينية لن يكون الا من خلال الضغط على اسرائيل للتوصل إلى حلول عاجلة وعادلة وقائمة على قرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.



وأشاد النائب طلعت السويدى بما جاء فى خطاب الرئيس السيسى بشأن ملفات التعاون الاقتصادى والصناعى بين القاهرة وموسكو خاصة فيما يتعلق بملف انشاء محطة الضبعة النووية لاستخدام الطاقة فى الأغراض السلمية وايضا انشاء المنطقة الصناعية الروسية فى منطقة قناة السويس متوقعا تدفق الاستثمارات الروسية الى مصر خلال المرحلة القادمة.