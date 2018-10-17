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أخبار العالم

طائرات حربية إسرائيلية تقصف قطاع غزة

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:34 ص
صدى البلد
أ ش أ
شنت طائرات حربية إسرائيلية، عدة غارات، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، على مواقع في قطاع غزة؛ بزعم إطلاق صاروخ من داخل القطاع على منزل في بئر السبع، داخل الخط الأخضر، أصاب عددا من الإسرائيليين.

وقال شهود عيان في قطاع غزة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الطائرات الإسرائيلية قصفت عدة مواقع في وسط وجنوب وشمال القطاع؛ مما أدي إلى إصابة 4 مواطنين فلسطينيين من بينهم إصابة خطيرة.

وأضاف شهود العيان أن القصف تركز على عدة مواقع، منها، موقع أبو جراد التابع للمقاومة الفلسطينية بصاروخين من طائرات حربية ، وموقع صلاح الدين ، وموقع البحرية شمال القطاع، وأرضًا زراعية في منطقة الزنّة شرق خان يونس جنوب قطاع غزّة، وميناء خان يونس جنوب القطاع.

واستطرد الشهود، أن الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع تحلق بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة ، مع استمرار الاستهدافات في القطاع لمواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أعلنت الإذاعة الاسرائيلية إلغاء جلسة الكابينيت "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر" التي كانت مقررة اليوم؛ بسبب تطور الاوضاع في غزة، وقالت "إن وزير الدفاع الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان، أمر بإغلاق معبري بيت حانون وكرم أبو سالم اللذان يربطان بين إسرائيل وقطاع غزة، وتقليص مساحة الصيد إلى 3 أميال بحرية.

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