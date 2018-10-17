ضبط طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بفاقوس

أكدت فايزة عبد الرحمن مدير مديرية تموين الشرقية أنه تم شن حملة مكبرة من أجل إحكام الرقابة ‏التموينية والتفتيشية على المخابز البلدية للتأكد من متابعة استلام المخابز لحصصها من ‏الدقيق البلدي المدعم والتأكد من إنتاج هذه الحصص كاملة وبيعها لجمهور المواطنين ‏بالبطاقات التموينية الذكية وضبط أى محاولة للاتجار فى الدقيق البلدي المدعم وبيعه فى ‏السوق السوداء.





وأضافت عبد الرحمن أنه تمكن قطاع تموين شمال الشرقية برئاسة عبد الحميد عزاز ‏رئيس القطاع وممدوح الجندي رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين فاقوس من ضبط ‏صاحب ماكينة لطحن الغلال بناحية جزيرة النص بمركز فاقوس لحيازته وتجميعه دقيق بلدى ‏مدعم وتم ضبط عدد 26 شكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 1300 كيلو جرام لإعادة ‏بيعها في السوق السوداء على أنها دقيق سياحي حر.



