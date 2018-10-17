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محافظات

ضبط طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بفاقوس

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 09:27 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكدت فايزة عبد الرحمن مدير مديرية تموين الشرقية أنه تم شن حملة مكبرة من أجل إحكام الرقابة ‏التموينية والتفتيشية على المخابز البلدية للتأكد من متابعة استلام المخابز لحصصها من ‏الدقيق البلدي المدعم والتأكد من إنتاج هذه الحصص كاملة وبيعها لجمهور المواطنين ‏بالبطاقات التموينية الذكية وضبط أى محاولة للاتجار فى الدقيق البلدي المدعم وبيعه فى ‏السوق السوداء.

وأضافت عبد الرحمن أنه تمكن قطاع تموين شمال الشرقية برئاسة عبد الحميد عزاز ‏رئيس القطاع وممدوح الجندي رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين فاقوس من ضبط ‏صاحب ماكينة لطحن الغلال بناحية جزيرة النص بمركز فاقوس لحيازته وتجميعه دقيق بلدى ‏مدعم وتم ضبط عدد 26 شكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 1300 كيلو جرام لإعادة ‏بيعها في السوق السوداء على أنها دقيق سياحي حر.

وتم تحرير محضر جنحة رقم 312 أمن ‏دولة طوارئ لسنة 2018 المركز ضد م أ ح صاحب ماكينة طحن الغلال وتم التحفظ على ‏الدقيق المضبوط واتخاذ كافة إجراءات القانونية.‏

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