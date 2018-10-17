ضبط طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بفاقوس

أكدت فايزة عبد الرحمن مدير مديرية تموين الشرقية أنه تم شن حملة مكبرة من أجل إحكام الرقابة التموينية والتفتيشية على المخابز البلدية للتأكد من متابعة استلام المخابز لحصصها من الدقيق البلدي المدعم والتأكد من إنتاج هذه الحصص كاملة وبيعها لجمهور المواطنين بالبطاقات التموينية الذكية وضبط أى محاولة للاتجار فى الدقيق البلدي المدعم وبيعه فى السوق السوداء.
وأضافت عبد الرحمن أنه تمكن قطاع تموين شمال الشرقية برئاسة عبد الحميد عزاز رئيس القطاع وممدوح الجندي رئيس قسم الرقابة التموينية بإدارة تموين فاقوس من ضبط صاحب ماكينة لطحن الغلال بناحية جزيرة النص بمركز فاقوس لحيازته وتجميعه دقيق بلدى مدعم وتم ضبط عدد 26 شكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 1300 كيلو جرام لإعادة بيعها في السوق السوداء على أنها دقيق سياحي حر.
وتم تحرير محضر جنحة رقم 312 أمن دولة طوارئ لسنة 2018 المركز ضد م أ ح صاحب ماكينة طحن الغلال وتم التحفظ على الدقيق المضبوط واتخاذ كافة إجراءات القانونية.