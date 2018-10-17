صعوبات فى طريق المغرب للتأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية 2019

بات المنتخب المغربي بحاجة لنقطة، ليضمن تأهله لأمم إفريقيا المقبلة بغض النظر عن نتائج باقي المنتخبات الأخرى في مجموعته، والتي تتصدرها الكاميرون المتأهلة مسبقا بصفتها مستضيفة النسخة المقبلة.



وتعادل المغرب، أمام مضيفه جزر القمر، بنتيجة 2-2، أمس الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من عمر التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.



وسيلاقي المنتخب المغربي في الجولة المقبلة، نظيره الكاميروني على أرضه، على أن يرحل في ختام التصفيات لملاقاة منتخب مالاوي الذي يملك في رصيده 4 نقاط، ويهدد حظوظ أسود الأطلس.



ولن يتم احتساب نتائج منتخبات هذه المجموعة أمام الكاميرون ليظل الصراع مقتصرا بين المغرب ومالاوي بعد خروج جزر القمر نهائيا من الحسابات.



وسيصبح رصيد المنتخب المغربي في حال التعادل أمام مالاوي في الجولة الأخيرة 8 نقاط بانتصارين وتعادلين دون احتساب نتيجتي مباراتي الكاميرون.

