الحكومة اليابانية تتخذ إجراءات ضد أوكيناوا لمنعها نقل قاعدة أمريكية

اتخذت الحكومة اليابانية اليوم، الأربعاء، إجراءات مضادة ضد جزيرة أوكيناوا بسبب تحرك الأخيرة لمنع العمل في مكب نفايات لنقل قاعدة أمريكية رئيسية داخل مقاطعة الجزيرة الجنوبية.



وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الحكومة المركزية طلبت من وزارة الأراضي مراجعة وإبطال قرار حكومة أوكيناوا القاضي بوقف العمل من أجل النقل المثير للجدل لمحطة "فوتينما" الجوية الأمريكية.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا - في مؤتمر صحفي: "مازلنا نأمل في تحقيق انتقال مبكر للقاعدة إلى منطقة هينوكو وعودة (الأراضي المقامة عليها) محطة فوتينما الجوية".



وتسعى الحكومة المركزية إلى نقل القاعدة الأمريكية من منطقة سكنية مزدحمة في جينوان إلى منطقة هينوكو الساحلية الأقل اكتظاظا بالسكان في ناجو، بناءً على اتفاق بين اليابان والولايات المتحدة في عام 1996.

