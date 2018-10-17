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محافظات

استعادة 26 فدانا خلال الموجة 11 لاسترداد أراضي الدولة بقنا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:41 ص
صدى البلد
يوسف رجب
قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 4 حالات تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية حوالي 26 فدانًا.

وأضاف "الهجان"، في بيان اليوم، الأربعاء، أن الوحدة المحلية لمركز قوص تمكنت من إزالة 5 حالات تعدٍ بالمباني بمساحة حوالي 124 مترا مربعا، وذلك في إطار تنفيذ الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأكد محافظ قنا استمرار حملات الإزالة للقضاء على جميع أشكال التعديات سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بجميع قرى ومدن المحافظة، موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون.

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