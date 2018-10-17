الكهرباء: 157.5 مليون جنيه لتحسين مستوى الخدمة ببنى سويف

استعرض المهندس مدحت عويس فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تقريرًا أوضح فيه ما تم إنجازه من نسب التطوير فى محافظة بنى سويف التى تعد ضمن المناطق التى تغطيها شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وبلغ عدد المشتركين بالمحافظة 708749 مشتركا.



وأوضح فودة أنه تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بمبلغ وقدره 157.5 مليون جنيه، حيث تم إحلال لوحة توزيع، كما تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 165.7 كم كابلات و22.7 كم خطوط هوائية.



وأكد أنه تم تنفيذ أعمال توسعية بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى 3.23 كم كابلات وموصلات جهد منخفض، بالإضافة إلى تنفيذ إحلال بالشبكة يشمل 81 كم، كما تم إحلال 42 محول جديد.



وقال فودة إن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء تستخدم تقنيات حديثة للارتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمة، حيث تم تشغيل خدمة شركة فورى دهب لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبوقة الدفع كمنافذ جديدة للتيسير على المواطنين، مع توفير خدمة تحصيل فاتورة استهلاك الكهرباء إلكترونيا عن طريق الفيزا كارت أو السداد بحساب الشركة طرف البنك الأهلى، وكذا بنك قطر الأهلى الوطنى نقدًا من خلال إتاحة بيانات الفواتير على موقع الشركة على شبكة المعلومات.



وأضاف أنه يتم استخدام أجهزة حديثة للقراءة وتوفيرها لجميع الكشافين لما له من أثر فى ضبط صحة القراءات لدى المشتركين، كما تم تطوير الخدمات التجارية المقدمة من موقع الشركة على شبكة المعلومات، وذلك للاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهريًا وعرض فاتورتين سابقتين، نشـر ثقـافة ترشيد الطـاقة وتـوعية المشتـركين عن الطـرق السليمـة لاستخدام الأجهزة الكهربائية والتوسع فى تركيب اللمبات الليد، ويتم أيضًا استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين لتطوير الخدمة، كما يمكن إدخال المشترك للقراءة عن طريق موقع الشركة أو موقع حماية المستهلك شهريا.

