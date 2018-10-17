محافظ القاهرة يكشف عن موعد انطلاق حملة 100 مليون صحة بالعاصمة

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بدء حملة مواجهة فيرس سي بالعاصمة اعتبارًا من أول ديسمبر القادم ولمدة شهرين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء على المرض والأمراض السارية.





وشدد المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة المنعقد اليوم ، علي ضرورة الإعداد الجيد للحملة وتجهيز المراكز وتحديد القوى البشرية وتدريبها من الآن وحتى الموعد المحدد لبدء الحملة.





وأضاف المحافظ أن الحملة تستهدف المسح الشامل للفئة العمرية أكبر من 18 سنة كما سيتم الكشف على أمراض غير معدية مثل السكر والضغط والسمنة وفقا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان.



