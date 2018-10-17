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محافظات

ننشر التفاصيل الكاملة وصور مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:53 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على اعتماد المخطط العام لتطوير وتنمية منطقة مثلث ماسبيرو والذي سيبدأ العمل به خلال الأيام القادمة.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو يعد مشروع قومي حيث يتماشى مع الخطة الاسترتيجية 2030 لتطوير المناطق العشوائية ، ويتزامن مع تطوير منطقة القاهرة الخديوية ، كما يستهدف جذب الاستثمارات والارتقاء بالموارد الاقتصادية للعاصمة.

وأضاف اللواء خالد عبد العال أن منطقة مثلث ماسبيرو من المناطق العريقة والمتميزة بالقاهرة حيث تضم العديد من المنشآت الهامة كمبنى وزارة الخارجية ، ومبنى ماسبيرو ، والقنصلية الإيطالية ، ومسجد السلطان  ، ومتحف المركبات الملكية وهيلتون رمسيس ، بالاضافة إلى عدة عقارات ذات طابع معماري متميز والمطلة على شارع 26 يوليو.

جاء ذلك عقب استعراض م . سحر زهران رئيس المكتب الاستشاري المكلف بتخطيط منطقة مثلث ماسبيرو حيث أكدت أن مخطط التطوير يحيط به محورين رئيسين من شارع الجلاء للكورنيش ، كما سيتم تقسيم المنطقة إلى قطع أراضي سيتم تخصيص قطعة أرض منها لبناء منطقة سكنية للمواطنين الذين أبدوا رغبتهم في العودة للمنطقة مرة أخرى بعد انتهاء التطوير مع تزويدها بكافة الخدمات من محلات ودور حضانة ومدارس .

وأشارت إلى أن المخطط يتضمن مسارين ترفيهي وسياحي إضافة إلى مسار تجاري سيقوم بالربط بين المسارين الآخرين ، مع عمل شوارع مخصصة للمشاة  إضافة إلى إنشاء جراج تحت الأرض أسفل مسار المشاة الرئيسي لربط الكورنيش بمحطة مترو رمسيس ، مع تأسيس شبكة طرق بالمشروع.

وأكدت أنه سيتم مراعاة رفع كفاءة ميدان عبد المنعم رياض باعتباره الرابط بين القاهرة الخديوية ومثلث ماسبيرو ، مع مراعاة  تطوير المباني ذات القيمة التاريخية بالمنطقة كمتحف المركبات ، وكذلك تصميم مباني مشروع مثلث ماسبيرو الجديد بحيث تتماشى مع عمارة القاهرة الخديوية .

ننشر التفاصيل الكاملة وصور مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو
ننشر التفاصيل الكاملة وصور مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو
ننشر التفاصيل الكاملة وصور مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

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