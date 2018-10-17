الآثار تكشف حقيقة مومياء عليها 30 وشما.. صور

أنهت البعثة الأثرية الفرنسية التابعة لمعهد الآثار الفرنسي IFAO والعاملة بدير المدينة، أعمال الدراسات التى تجريها على إحدى المومياوات المعروفة باسم "ذات الوشم"، والتي عثر عليها أثناء أعمال الحفائر في قرية العمال بدير المدينة بالبر الغربي بمدينة الأقصر عام 2014.



وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى لآثار، أن هذه المومياء تتفرد بانتشار حوالي 30 وشما (تاتو) على أجزاء متفرقة من جسدها منها على الرقبة، والظهر، والكتف والذراعين.



وكشفت الدراسات التى أجريت عليها أنها تخص امرأة يرجح أنها عاشت خلال الفترة ما بين عامي 1300 و1070 ق. م، وكان عمرها يبلغ عند الوفاة ما بين 25 و34 عامًا.



وقال وزيري إنه لم يستدل حتى الآن على اسم المرأة، أو وظيفتها بالتحديد، ولكن يرجح أنها ذات شأن كبير بسبب تنوع الوشوم التي رسمت علي جسدها واختلاف أشكالها ما بين زهور اللوتس، وأبقار، وقردة البابون، وعين الودجات، ويعتقد أن تنوع هذه الوشوم واستخدامها بكثرة على جسد المرأة كان بسبب الرغبة في إظهار الدور الديني الرفيع الذي ربما كانت تتولاه أثناء حياتها، لافتا إلى أن الوشوم التي تم العثور عليها على مومياوات أخرى هي عبارة عن نقاط أو خطوط صغيرة فقط، ولكن هذه المومياء تتميز برسومات كائنات حقيقة مصورة بشكل لم يسبق له مثيل.



وأكد أن فريق عمل البعثة الفرنسية استخدم أحدث التقنيات من الأشعة التحت الحمراء، للكشف عن تفاصيل هذه الوشوم، ويتم حفظ المومياء الآن في المقبرة رقم TT 291، وذلك لمراعاة حفظها في نفس الظروف البيئية المحيطة بها منذ دفنها قبل 3000 عام.