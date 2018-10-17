ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الآثار تكشف حقيقة مومياء عليها 30 وشما.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:25 م
صدى البلد
علاء المنياوي
أنهت البعثة الأثرية الفرنسية التابعة لمعهد الآثار الفرنسي IFAO والعاملة بدير المدينة، أعمال الدراسات التى تجريها على إحدى المومياوات المعروفة باسم "ذات الوشم"، والتي عثر عليها أثناء أعمال الحفائر في قرية العمال بدير المدينة بالبر الغربي بمدينة الأقصر عام 2014.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى لآثار، أن هذه المومياء تتفرد بانتشار حوالي 30 وشما (تاتو) على أجزاء متفرقة من جسدها منها على الرقبة، والظهر، والكتف والذراعين.

وكشفت الدراسات التى أجريت عليها أنها تخص امرأة يرجح أنها عاشت خلال الفترة ما بين عامي 1300 و1070 ق. م، وكان عمرها يبلغ عند الوفاة ما بين 25 و34 عامًا.

وقال وزيري إنه لم يستدل حتى الآن على اسم المرأة، أو وظيفتها بالتحديد، ولكن يرجح أنها ذات شأن كبير بسبب تنوع الوشوم التي رسمت علي جسدها واختلاف أشكالها ما بين زهور اللوتس، وأبقار، وقردة البابون، وعين الودجات، ويعتقد أن تنوع هذه الوشوم واستخدامها بكثرة على جسد المرأة كان بسبب الرغبة في إظهار الدور الديني الرفيع الذي ربما كانت تتولاه أثناء حياتها، لافتا إلى أن الوشوم التي تم العثور عليها على مومياوات أخرى هي عبارة عن نقاط أو خطوط صغيرة فقط، ولكن هذه المومياء تتميز برسومات كائنات حقيقة مصورة بشكل لم يسبق له مثيل.

وأكد أن فريق عمل البعثة الفرنسية استخدم أحدث التقنيات من الأشعة التحت الحمراء، للكشف عن تفاصيل هذه الوشوم، ويتم حفظ المومياء الآن في المقبرة رقم TT 291، وذلك لمراعاة حفظها في نفس الظروف البيئية المحيطة بها منذ دفنها قبل 3000 عام.
الآثار تكشف حقيقة مومياء عليها 30 وشما.. صور
الآثار تكشف حقيقة مومياء عليها 30 وشما.. صور
الآثار تكشف حقيقة مومياء عليها 30 وشما.. صور

ترشيحاتنا

حكم ظهور أسفل الظهر في الصلاة

نجم الإسماعيلي ينفذ مخطط الانتقال للأهلي على طريقة عبد الله السعيد

أول تعليق من بوتين على انفجار القرم

هيفاء وهبي وشقيقتاها هناء وعلياء في جلسة تصوير.. صور

معلومات مثيرة عن سرطان الثدي.. العلاج الإشعاعي يزيد مخاطر المرض.. وطريقة واحدة تقي النساء من الإصابة به

استجابة لـ صدى البلد.. حملة مكبرة لإزالة قمامة مقلب الفدان.. صور

انطلاق برنامج 3 ستات على قناة صدى البلد..الخميس

حكم الاقتراض بالربا لشراء سيارة

ضبط 5 أطفال كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالغردقة

إحالة رجل أعمال استولى على 18 ألف فدان من أراضي الدولة في البحيرة للمحاكمة

ننشر التفاصيل الكاملة وصور مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو

صعوبات فى طريق المغرب للتأهل إلى بطولة الأمم الإفريقية 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. صور

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

فيديو

هشام الجخ يحيي حفلا شعريا بجامعة سوهاج.. فيديو وصور
السفير محمد حجازي: الدعم الروسي مهم جدا لمصر.. فيديو
إحدى أقارب كوكب الشرق: أم كلثوم كانت دنيا وراحت.. فيديو
منزلها لا يسكنه أحد ومبني من الطوب النيئ.. جولة بمسقط رأس أم كلثوم.. فيديو
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟