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ثقافة

افتتاح مهرجان الحرف التقليدية بمتحف مختار..28 أكتوبر

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:33 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يرافقها الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، في الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 28 أكتوبر، مهرجان الحرف التقليدية السنوى الحادى عشر.

يحمل المهرجان في دورته الحالية عنوان "الحرف التقليدية.. تراث الإنسانية والهوية المصرية، والذى تقيمه الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفنى برئاسة الدكتورة سلوى الشربينى، وذلك بقاعتى "نهضة مصر وإيزيس " بمتحف محمود مختار .

يذكر أن المهرجان هذا العام يشارك فيه عدد من الهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية ويستمر المهرجان حتى الخميس 1/11/2018م .

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