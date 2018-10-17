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محافظات

تطبيق على الهاتف لتسجيل بيانات متبرعي الدم بكفر الشيخ.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:38 م
صدى البلد
محمود زيدان
أعلن الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، عن إنشاء تطبيق إليكتروني على متجر Google play على أجهزة الهواتف المحمولة "الأندرويد" يهدف إلى تسجيل عضوية متبرع بالدم أو مشتقاته، في إطار التطوير الذي تحرص عليه الإدارة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لمتلقي الخدمة الطبية.

من جانبها، قالت الدكتور سماح جاد، مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، إن التطبيق يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات للمتبرعين المتطوعين والمنظمين على مستوى المحافظة، وجذب عدد من المتبرعين من ذوي الفصائل النادرة التي يصعب توافرها حال الاحتياج إليها.

وأشارت، مديرة إدارة بنوك الدم بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، إلى أن التطبيق يهدف – أيضًا – إلى تسهيل التواصل مع المتبرعين المتطوعين و المرضى المحتاجين للدم ومشتقاته، ولذلك لرفع العبء عن كاهل المرضى وذويهم ،وحرصًا من الإدارة على توفير كيس دم آمن وفعال للمريض.
تطبيق على الهاتف لتسجيل بيانات متبرعي الدم بكفر الشيخ.. صور
تطبيق على الهاتف لتسجيل بيانات متبرعي الدم بكفر الشيخ.. صور
تطبيق على الهاتف لتسجيل بيانات متبرعي الدم بكفر الشيخ.. صور

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