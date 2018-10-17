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أخبار البلد

السفارة البريطانية تعلن عن منحة ريادة الأعمال والابتكار

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:04 م
صدى البلد
محمود نوفل
أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة عن منحة ريادة الأعمال والابتكار التي تهدف إلى بناء قدرات الباحثين في ريادة الأعمال وتسويق أبحاثهم بالتعاون مع صندوق نيوتن مشرفة.

يجمع صندوق نيوتن–مشرفة ما بين قطاعات البحث العلمي والابتكار في مصر والمملكة المتحدة من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه مصر في مجال التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.

ويشار الي ان صندوق نيوتن – مشرفة شراكة بريطانية مصرية بقيمة 50 مليون جنيه استرليني على امتداد سبع سنوات يهدف لدعم البحث العلمي في مصر وبناء شراكات بحثية بين المؤسسات البحثية المصرية والبريطانية.


وكشفت السفارة ان الموعد النهائي للتقديم هو 29 نوفمبر 2018 ، حيث ان مواعيد التدريب في المملكة المتحدة من 4 إلى 15 مارس 2019

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