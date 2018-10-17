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محافظات

توسعة مدخل المنصورة الشرقي على ترعة المنصورية .. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:01 م
الدكتور كمال جاد
الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
اعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية أنه تقرر ربط مدينة طلخا بمحور كباري طلخا (شرنقاش) وذلك من خلال إعادة رصف مدخلها الشرقي لحل أزمة المرور بشارع صلاح سالم الذي يعد الشارع الرئيسي للمدينة استكمال التوسعة بمدخل المنصورة الشرقي والذي يمثل الجسر الأيسر لترعة المنصورية بمدينة المنصورة.

وأكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، خلال رئاسته ، لاجتماع اللجنة الدائمة للطرق والذي عقد اليوم الأربعاء أن المشروعات الخاصة بالطرق تهدف إلى إعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بما يسهم في حل مشاكل اختناق المرور وازدحام الشوارع.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن هناك إجراءات أخرى يتم اتخاذها حاليًا في مقدمتها منع الانتظار الخاطئ، ورفع الإشغالات في جميع شوارع المحافظة، مع التأكيد على الشكل الحضاري الذي تتميز به الدقهلية.

توسعة مدخل المنصورة الشرقي على ترعة المنصورية .. صور
توسعة مدخل المنصورة الشرقي على ترعة المنصورية .. صور
توسعة مدخل المنصورة الشرقي على ترعة المنصورية .. صور
توسعة مدخل المنصورة الشرقي على ترعة المنصورية .. صور

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