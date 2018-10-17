محافظ بنى سويف يبحث مع سليم سحاب تحقيق نهضة فنية وثقافية

التقى المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف بالمايسترو سليم سحاب لبحث سبل التعاون الممكنة لدعم دور الثقافة والفن في الارتقاء بالذوق العام وتنمية دور الوعى الفكرى والثقافى في مواجهة الأفكار المغلوطة التي تؤدي معظمها إلى التطرف المؤذي ، حيث أعرب المحافظ عن تقديره للمايسترو سحاب والذي يعد رمزا من رموز الفن والإبداع .



وأكد محافظ بني سويف على حرصه في الفترة الحالية ومن خلال رؤية متكاملة للارتقاء بالنشء والشباب السويفي، في مجالات الثقافة والفن الهادف، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة ووفق رؤية مصر 2030 ، والتي من أهم محاورها الارتقاء بالشخصية المصرية.



وأشار محافظ بني سويف إلى بعض الخطوات العملية المنفذة في مجال دعم الموهوبين والمتميزين فنيًا ورياضيًا وثقافيًا ، لافتًا إلى أن محافظة بني سويف تمتلك العديد من المواهب ، حيث يحرص هو "شخصيا" على حضور بعض الفعاليات الثقافية والفنية للدفع بهذا المجال.



ومن جانبه أكد المايسترو سليم سحاب أنه من خلال أكاديمية سليم سحاب للثقافة والفنون بجامعة النهضة، يحاول أن يساهم في تحقيق نهضة فنية وثقافية بالمحافظة ، بالإضافة إلى استهدافه الأطفال بلا مأوى على مستوى المحافظة والمساهمة في منحهم حقوقهم في الحصول على الفنون ، وهو ما يدعم سلوكهم في الاتجاه الإيجابي ، ويبعدهم عن التطرف ، ويساعد في تأهليهم نفسيًا ووجدانيًا واجتماعيًا في مواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة.



وأضاف سحاب أن مشروعه " كورال أطفال مصر" ، والذي ترعاه وزارة الثقافة، يعد انطلاقة قوية في هذا الإتجاه ، ليتمكن من الوصول إلى كل أطفال مصر في جميع المحافظات لينضموا إلى تلك المنظومة الهادفة.



فيما أكد محافظ بني سويف دعم المحافظة الكامل لكل المبادرات التي تهدف للارتقاء بالشخصية المصرية ومحاربة التطرف ودحض الأفكار الهدامة،مشيراُ إلى أن تجربة المايسترو سليم سحاب تندرج تحت شعار"الوقاية خير من العلاج" ، وهو الشعار الذي تدعمه المحافظة في كل المجالات والقطاعات.



وطالب المحافظ بأهمية التعاون في إيصال الفنون والثقافة إلى الأطفال في القرى والنجوع والعزب والمناطق النائية ، وهو ما يسمى بالتنمية المتكاملة التي تعتبر جزءًا هامًا من أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة لتحقيقها في كل المجالات.



ووجه المحافظ مسؤولى الثقافة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم ووحدة شؤون المرأة وحماية الطفل وإدارة شؤون ذوي الإعاقة بالتنسيق مع فريق عمل المايسترو سليم سحاب للوصول إلى تصور عملى وخطوات جادة وعاجلة للبدء في تنفيذ النقاط والمحاور التي تمت مناقشتها،خاصة الإستفادة من التواجد الأسبوعي للمايسترو بالمحافظة في تدريب الاطفال بلا مأوى وإلحاقهم بكورال أطفال مصر.



شهد اللقاء اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، والأستاذة شيماء كرم رئيس وحدة شؤون المرأة وحماية الطفل بالمحافظة ، والأستاذة سارة سحاب مساعد المايسترو سليم سحاب.

