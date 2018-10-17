الصحة: الشباب أكثر فئة عمرية مترددة على مراكز مسح فيروس سي

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحملة الشاملة لمسح فيروس سى تسير بشكل جديد موضحا أن الجميع سعيد بعملية الإقبال التى تتم من المواطنين على الوحدات والمراكز الصحية، والوعي الموجود لدى المواطنين.



وأضاف خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن اليوم تم الوصول لرقم 3.5 مليون مواطن ترددوا على حملة فيروس سي فى المرحلة الأولى التى تتم فى 9 محافظات.



واشار إلى أن الوزارة تقوم بعملية وعي لدى المواطنين، وتقوم بعمل حملات توعية على القنوات الفضائية.



وأوضح أن الشباب أكثر الفئة العمرية ترددا على مراكز مسح فيروس سي من سن 26 إلى 45 سنة، وكشف أن الوزارة قامت بمد ساعات العمل للكشف على المواطنين من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة مساء.

