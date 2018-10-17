برلمانية تبحث مع شاروبيم مبادرة الدقهلية محافظة صديقة لذوى الإعاقة.. صور

التقت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومي للمرأة والقومى للإعاقة مقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالقومى للمرأة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية لبحث تطبيق مبادرة "محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة" التى أطلقتها مؤخرا لجنة المرأة ذات الإعاقة بالقومى للمرأة ودراسة الخطوات التنفيذية لتصبح المنشآت الحكومية والأماكن الخدمية والشوارع الرئيسية في كل مدن محافظة الدقهلية متاحة للأشخاص ذوى الإعاقة.



وأكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على ترحيبه الشديد بتبنى مبادرة محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة لصالح كل شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظة موضحا انه سوف يبدأ بشكل فورى في إتاحة مبنى محافظة الدقهلية للأشخاص ذوى الإعاقة إلى حين الاتفاق على الخطوات التنفيذية للمبادرة ، وان الاهتمام بتيسير الحياة للأشخاص ذوى الإعاقة في محافظة الدقهلية ياتى متماشيا مع اهتمام الدولة بشكل عام بهذه الشريحة والذى توج بتخصيص السيد الرئيس عام 2018عام الأشخاص ذوى الإعاقة.



وثمنت النائبة الدكتورة هبة هجرس الاستجابة الفورية من جانب المحافظ لتبنى مبادرة محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة بالدقهلية والبدء بشكل فورى في إتاحة مبنى المحافظة موضحة إن المبادرة تستهدف تحقيق مفهوم الإتاحة بشكلها الواسع بهدف تيسير الحياة على المرأة ذات الإعاقة والام لأبناء من ذوى الإعاقة وجميع فئات الأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين من خلال القيام بإجراءات بسيطة في خطوات محسوبة وبتكلفة زهيدة ، وانه بدخول محافظة الدقهلية ضمن المحافظات التى يتم تنفيذ المبادرة بها تصبح هى المحافظة الثالثة التى تنفذ بها المبادرة بعد محافظتى سوهاج وبنى سويف.