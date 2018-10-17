رئيس الوزراء العراقي يعلن تشكيل الحكومة أمام البرلمان يوم الاثنين المقبل

نشرت صفحتي رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي على موقعي "فيس بوك" و"تويتر" بيانًا أعلن فيه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه ينوي طرح تشكيلته الوزارية الأسبوع المقبل.



وقال البيان "يعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي انه ينوي تقديم أسماء أعضاء تشكيلته الوزارية مع المنهاج الوزاري في الاسبوع القادم وأنه يجري إتصالاته المطلوبة مع رئاسة البرلمان ومع القيادات والكتل النيابية لتحديد اليوم المناسب وهو ما سيعلن عنه لاحقا".



من جهة أخرى، نقلت وكالة "سبوتنيك" عن النائب في البرلمان العراقي أحمد الجبوري، إن رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي سيقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان يوم الاثنين المقبل.



وأضاف الجبوري: "أتوقع إذا جاء بالتشكيلة الوزارية من التكنوقراط فإن حكومته لن تستمر لأكثر من 6 أشهر، فتجربتنا مع التكنوقراط مريرة ومن جاء سابقا على أنه تكنوقراط ومستقل أصبح فيما بعد من ضمن الأحزاب ولم يقدم أي خدمات للمواطنين".



ولفت إلى أن "الحل هو أن يأتي عادل عبد المهدي بوزراء سياسيين من الأحزاب، لكن ليس عليهم شبهات فساد، وأن يكونوا أقوياء قادرين على تنفيذ البرنامج الحكومي".



ويعكف رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي حاليا على اختيار وزراء للحكومة الجديدة بعد تكليفه بتشكيلها من قبل الرئيس العراقي برهم صالح.