فن وصاية تعيد إنتاج التراث الفني المصري على مسرح الساقية

قدمت فرقة "فن وصاية" حفلًا غنائيًّا له طابع خاص لأول مرة على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، حيث اتفق الشاعر أحمد مطاوع مؤسس فرقة فن وصايا مع أعضاء فرقته على تقديم أغانى شرقية تعيدنا إلى زمن الفن الجميل، واختاروا زيًّا رسميًّا فى حفلهم يجمع بينهم يتمثل فى "البدلة والطربوش" لاستعادة روح التراث المصرى الأصيل .





قدم الفريق خلال الحفل مجموعة من الأغانى الجماعية والثنائية، منها أغنية الفريق الجماعية "الفن وصاية" و"سلم على" و"صفر يا وبور" و"محسبكوا انداس"، وأغانى أخرى من بينها "قدك المياس ومعانا جنيه وأى والله أى والله وحارة الساقيين والصحبجية وعلى رمش عيونها ومبيسألش عليا"... وغيرها من الأغانى المميزة، كما قدم الفريق بعض أغانى التراث القديم، ومزيج بين الغناء وشعر العامية.



