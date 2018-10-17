فن وصاية تعيد إنتاج التراث الفني المصري على مسرح الساقية

قدمت فرقة "فن وصاية" حفلًا غنائيًّا له طابع خاص لأول مرة على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، حيث اتفق الشاعر أحمد مطاوع مؤسس فرقة فن وصايا مع أعضاء فرقته على تقديم أغانى شرقية تعيدنا إلى زمن الفن الجميل، واختاروا زيًّا رسميًّا فى حفلهم يجمع بينهم يتمثل فى "البدلة والطربوش" لاستعادة روح التراث المصرى الأصيل .
قدم الفريق خلال الحفل مجموعة من الأغانى الجماعية والثنائية، منها أغنية الفريق الجماعية "الفن وصاية" و"سلم على" و"صفر يا وبور" و"محسبكوا انداس"، وأغانى أخرى من بينها "قدك المياس ومعانا جنيه وأى والله أى والله وحارة الساقيين والصحبجية وعلى رمش عيونها ومبيسألش عليا"... وغيرها من الأغانى المميزة، كما قدم الفريق بعض أغانى التراث القديم، ومزيج بين الغناء وشعر العامية.
تضم الفرقة أربعة مطربين أطفال هم: أصالة خالد ورحمه مصطفي وشوقى هيثم ومنة خالد، بجانب أربعة مطربين شباب هم: مراد محمد وندا سيد ومروة يوسف وزياد حجازي ، والموسيقيون هم: عازف العود عبدالرافع حمدي وعازف الاورج الموسيقار عادل السندبيسي وعازف الاورج عبد الرحمن احمد و عازفة الكمان هبه محمد وعلي الايقاع محمد جمال طبلة ومصطفى نبيل دوف ومحمد مصطفي علي الدف.