Nokia X7 يرى النور رسميًا.. تعرف على المواصفات والسعر.. فيديو وصور

طرحت شركة "نوكيا" الفنلندية رسميًا فى المتاجر اليوم أحدث هواتفها Nokia X7 أو 7.1 Plus، الشبيه المطور والأحدث والأكبر حجمًا من هاتف iphone X، بعدما طرحت الشركة شقيقه الأصغر NOKIA X6 فى يوليو الماضي، ومن المنتظر أن يتسلم حاجزو الهاتف من المتاجر الرسمية للشركة نسخهم الأسبوع المقبل.



ونشرت شركة "HMD" مالكة الحقوق في نشر منتجات علامة "نوكيا" الفنلندية العريقة حول العالم، الإعلان الرسمي الجديد للهاتف، والذى يأتى ضمن الهواتف عالية المواصفات، بجسم معدني بالكامل مغطى بواجهتين من الزجاج، والذى ظهر للمرة الأولى فى الأسواق الصينية، ومن ثم باقي أسواق العالم.



ويمتلك Nokia X7 شاشة قياسها 6.18 بوصة بدقة Full HD مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5 بحواف منحنية من الجانبين لتوفير زوايا رؤية أفضل وحماية ضد الصدمات والخدوش، بالإضافة لـ"الحز" الشهير الخاص بآيفون X فى أعلى الشاشة.



وزود Nokia X7 بمعالج Snapdragon 710 ثمانى النواة ، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي من سعتين هما 4،6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعتي 64 و 128جيجابايت يمكن زيادتها بكارت ذاكرة خارجي، كما يحمل الهاتف مستشعرا لبصمات الأصابع فى الخلف، بدون زر Home على الجهة الأمامية كما فى الإصدار الأول.



ولعشاق التصوير سيجدون كاميرا خلفية مزدوجة بالتعاون بين Sony و Zeiss الألمانية بدقة 12 ميجابكسل وأخري 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.8 مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.



ويعمل Nokia X7 بأحدث أنظمة أندرويد 8.1 "Android One" الجديد، كما سيحصل لى تحديث 9.0 Pie، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، بالإضافة لخاصية الشحن السريع 18W fast charger، ويعمل بكابل من نوع Type-C 1.0.



ويحتوى Nokia X7 على بطارية معقولة سعة 3500 أمبير، يشحن 50% منها فى 30 دقيقة، ويمكنك الحصول عليه فى 4 ألوان الأسود والأزرق والسيلفر والأحمر، ويعمل أيضًا بخاصية التعرف على الوجه، كما يبلغ سعر الهاتف 245 دولارا أمريكيا لنسخة 4 جيجابايت رام/ 64 جيجابايت ذاكرة داخلية، و 290 دولار لنسخة 6 جيجابايت رام/ 64 جبجابايت ذاكرة داخلية، أخيرًا 360 دولار لنسخة 6 جيجابايت رام/ 128 جبجابايت ذاكرة داخلية.

