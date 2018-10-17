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محافظات

محافظ الفيوم يكرم المتحررين من الأمية.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 10:51 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم الاحتفال الذي نظمته الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع الفيوم بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة لتكريم المتحررين من الأمية والجهات الشريكة, بحضور الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار والمهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة المساعد والعقيد أيمن عبد العزيز المستشار العسكري للمحافظة وسعد سيد مدير عام فرع الهيئة بالفيوم وعدد من أعضاء مجلس النواب.

أكد محافظ الفيوم على ضرورة التكاتف وبذل جهود حقيقية على أرض الواقع لمكافحة الأمية وتفعيل دور الجهات الشريكة ,وأكد علي مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالفيوم بضرورة حضور المجلس التنفيذي للمحافظة بشكل دوري لوضع خطة مع جميع قطاعات المحافظة لمحو الأمية، وتحديد المهام والتكليفات الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة لضمان نجاح الخطة وتحقيق النتائج المستهدفة.

كما أكد المحافظ علي ضرورة الاهتمام بالقرى التي تعمل بالحرف اليدوية موضحًا أنه تم عمل حصر لأصحاب الحرف اليدوية بهذه القري، وتنظيم لقاء مع أصحاب الحرف اليدوية للتعرف على احتياجاتهم وكيفية دعم الحرف التي يشتغلون بها, مشيرا إلى ضرورة ربط محو الأمية بالمشروعات الصغيرة وتنمية مهارات دارسي محو الأمية.

كما أكد محافظ الفيوم على ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال محو الأمية ودعم المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، مؤكدا أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم اللازم لمحو الأمية وإعلان الفيوم بلا حالة أمية واحدة.

وأكد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار على ضرورة القضاء على الأمية في جميع محافظات مصر مشيرا أن التعليم يؤثر في تنمية المجتمع, وأن محو الأمية ودعم المشروعات الصغيرة يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
محافظ الفيوم يكرم المتحررين من الأمية.. صور
محافظ الفيوم يكرم المتحررين من الأمية.. صور
محافظ الفيوم يكرم المتحررين من الأمية.. صور
محافظ الفيوم يكرم المتحررين من الأمية.. صور

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