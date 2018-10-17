وزير التعليم يوضح ملابسات وقف 4 معلمين عن العمل بسبب إعلانات الدروس

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القرار الخاص بوقف 4 معلمين ببورسعيد عن العمل لقيامهم بالإعلان عن دروس خصوصية علي صفحات إحدى مدارس بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليس قراراً صادراً من وزارة التربية والتعليم.





وقال الوزير في تصريحات له عبر جروب "تمرد معلمي قاهرة المعز": إن هذا القرار صادر عن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد وليس عن الوزارة.



