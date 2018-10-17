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تعليم

وزير التعليم يوضح ملابسات وقف 4 معلمين عن العمل بسبب إعلانات الدروس

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:39 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القرار الخاص بوقف 4 معلمين ببورسعيد عن العمل لقيامهم بالإعلان عن دروس خصوصية علي صفحات إحدى مدارس بورسعيد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليس قراراً صادراً من وزارة التربية والتعليم. 

وقال الوزير في تصريحات له عبر جروب "تمرد معلمي قاهرة المعز": إن هذا القرار صادر عن مديرية التربية والتعليم ببورسعيد وليس عن الوزارة.

وأوضح الوزير أنه بناء على هذه الواقعة، قررت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، ألا يتم نشر أي خبر على صفحات المدارس إلا بعد موافقتها لتفادي مثل هذه التجاوزات.

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