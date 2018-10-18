ماي لا تستبعد تمديد مفاوضات بريكست

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه في حال قبول الاقتراح الخاص بتمديد فترة المفاوضات الخاصة بتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) فإن ذلك لن يتعدى عدة أشهر.



ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن ماي قولها - في تصريحات للصحفيين قبيل بدء قمة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية (بروكسل) - إنه تم إحراز تقدم جيد في كل من اتفاقية الانسحاب والعلاقة المستقبلية، مشيرة إلى أنه يتم العمل من أجل ضمان إقامة علاقة مستقبلية بحلول نهاية شهر ديسمبر عام 2020، لافتة إلى أنها تتوقع أن تنتهي فترة تنفيذ "بريكست" بحلول نهاية ديسمبر عام 2020، علما بأن الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو 29 مارس القادم.



من جانبه، قال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني إن رئيسة الوزراء طرحت تمديد المرحلة الانتقالية باعتباره حلا ممكنا للخروج من المأزق الحالي.



ورجحت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن تكون ماي طرحت الفكرة على رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، خلال اجتماع ثنائي.

كما رأت الصحيفة أن بريطانيا كانت تتحفظ في السابق على التوقيع على تمديد المرحلة الانتقالية، بسبب النفقات الإضافية التي قد تتحملها جراء ذلك، إذ قال الاتحاد الأوروبي إن بريطانيا ستستمر في دفع نفقاتها في ميزانية الاتحاد خلال فترة التمديد.



ويعتقد خبراء أن تمديد المرحلة الانتقالية أمر حتمي من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري.



