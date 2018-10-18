أسامة هيكل يستقبل ممثلي عدد من شركات الإنتاج الأمريكية والكندية

وأطلع هيكل الوفد على إمكانيات المدينة العلمية والتكنولوجية وأهم الأنشطة بها، والمتمثلة فى الاستديوهات المجهزة بأحدث الوسائل التقنية، والتى وصل عددها إلى 79 استديو يبث منها أشهر القنوات الفضائية العربية والمصرية عبر النايل سات، إضافة إلى وجود أحدث استديو فى العالم فى استخدام تطبيقات التسجيل الصوتى، وهو استديو "الدولبى أتموس".





وأكد أن هناك خططا مستقبلية لزيادة عدد الاستديوهات، وكذلك إنشاء استديو بمساحة كبيرة لإنتاج البرامج الجماهيرية الضخمة.





وقال هيكل إن المدينة تضم نشاطًا تعليميًا متمثلًا فى الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، والتى تعد من أهم الأكاديميات العلمية فى مصر فى مجال الدراسات الإعلامية وهندسة الاستديوهات.

استقبل أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وفدًا يمثل عددًا من شركات الإنتاج الأمريكية والكندية لبحث فرص الاستثمار بمدينة الإنتاج الإعلامى.وفى بداية اللقاء، أعرب هيكل عن ترحيبه بهذه الزيارة التى تأتى فى فترة غاية فى الأهمية لنقل الصورة الحقيقية لمصر لدى المؤسسات الغربية، خاصة مع حالة الاستقرار السياسي التى تنعم بها البلاد حاليًا، وانعكاس ذلك على المناخ الاستثمارى فى مصر.وأضاف أن المدينة تضم مناطق تصوير مفتوحة هى الأشهر فى مصر لتصوير الأفلام والأعمال الدرامية لما تتميز به من تنوع مناطق التصوير بها وتمتعها بأقصى درجات الأمان خلال التصوير، مشيرًا إلى أن التصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامى يمنح شركات الإنتاج ميزة كبيرة، وذلك لما تتمتع به المدينة من وجودها داخل المنطقة الحرة الإعلامية، وما يوفره هذا النظام من تسهيلات إعلامية وإدارية ومالية كبيرة.وفى هذا الصدد، أوضح هيكل للوفد أن مجلس الوزراء منح مدينة الإنتاج الإعلامى مؤخرا حق إصدار تراخيص تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، وهو ما يعنى تقديم جميع التسهيلات والتراخيص اللازمة لشركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالها داخل المدينة وخارجها من خلال نظام الشباك الواحد One stop shop، وبالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية، والذى يتيح العديد من المميزات ويوفر الكثير من الوقت والمجهود للتصوير الأجنبى فى مصر.وحول المنطقة الترفيهية "الماجيك لاند"، أوضح هيكل أنه تم تأجيرها بنظام BOT لأحد أكبر المستثمرين السعوديين المتخصصين فى مجال إدارة وتشغيل المناطق الترفيهية العالمية.وفى نهاية اللقاء، قدم هيكل للوفد هدية تذكارية عبارة عن كتاب يعد أحدث إصدار لمدينة الإنتاج الإعلامى باللغة الإنجليزية، والذى يحوى جميع المعلومات عن المدينة ومدعم بالصور لأهم المعالم ومختلف مناطق التصوير بها بعد أن شهدت تطورًا غير مسبوق فى الفترة الأخيرة.بعد ذلك، قام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة لزيارة عدد من الاستديوهات والتعرف على ما تضمه من إمكانيات تكنولوجية وفنية واستديو الدولبى أتموس ومناطق التصوير المفتوحة بها.