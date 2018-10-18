أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة مطروح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة مطروح، حيث أقام بيت ثقافة براني ورشة فنية بعنوان "أهمية الحفاظ على المياه" إلى جانب عرض عرائس للأطفال، كما تم تقديم فيلم تسجيلي علي الفيديو بروجكتور بعنوان "أهمية المياه والمحافظة عليها" وقام الاطفال بلعب لعبة السلم والثعبان بمدرسة براني الابتدائية للبنات.





أما فى بيت ثقافة الضبعة فأقيم يوم ترفيهي للأطفال، تضمن ألعاب ترفيهية ومسابقة ثقافية ولقاء تثقيفي بعنوان "حب الوالدين".





كما عقد قصر ثقافة الطفل مناقشة كتاب بعنوان "تهذيب طبقات النساء" للمؤلف هاني مهني وناقشه الشيخ أنور البسيوني بمعهد مطروح النموذجي إلى جانب ورشة فنية لتصميم الأغلفة بمدرسة باحثة البادية مع الفنانة صحراء وصفي.



