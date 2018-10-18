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ثقافة

أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة مطروح

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:17 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة مطروح، حيث أقام بيت ثقافة براني ورشة فنية بعنوان "أهمية الحفاظ على المياه" إلى جانب عرض عرائس للأطفال، كما تم تقديم فيلم تسجيلي علي الفيديو بروجكتور بعنوان "أهمية المياه والمحافظة عليها" وقام الاطفال بلعب لعبة السلم والثعبان بمدرسة براني الابتدائية للبنات. 

أما فى بيت ثقافة الضبعة فأقيم يوم ترفيهي للأطفال، تضمن ألعاب ترفيهية ومسابقة ثقافية ولقاء تثقيفي بعنوان "حب الوالدين".

كما عقد قصر ثقافة الطفل مناقشة كتاب بعنوان "تهذيب طبقات النساء" للمؤلف هاني مهني وناقشه الشيخ أنور البسيوني بمعهد مطروح النموذجي إلى جانب ورشة فنية لتصميم الأغلفة بمدرسة باحثة البادية مع الفنانة صحراء وصفي.

بينما أقام قصر ثقافة مطروح ورشة فنية لطي الورق إدارتها الفنانة شيرين جورج وشيماء الواعي بمدرسة الإعدادية بنات بمطروح.

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