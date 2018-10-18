ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الكهرباء تشارك في المؤتمر الإقليمي الأول حول الطاقة المتجددة بجيبوتي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:26 م
الدكتور محمد الخياط
الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
وفاء نور الدين
يتوجه الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جيبوتي للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول حول " الإمكانيات والفرص بقطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المنعقد تحت رعاية رئيس جمهورية جيبوتي.

وأوضح الخياط أن فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول حول الطاقة المتجددة تبدأ يوم 21 أكتوبر والذى يصادف اليوم العالمى للطاقة، و سيتم خلال المؤتمر عقد عدد من الجلسات لتبادل الخبرات وتبادل وجهات النظر من أجل التحول إلى الطاقات المتجددة وجلب فوائد اقتصادية كبيرة إلى دول المنطقة وتعزيز أمن الطاقة.

كما أضاف أن الجلسات ستشهد مداخلات من قبل متحدثين رفيعى المستوى ولهم خبرات مشهودة في مجال الطاقة المتجددة وسيتم عقد ورش عمل لبحث القضايا ذات الصلة مع المتخصصين الدوليين والشركات العالمية المتخصصة والجهات المانحة.

وأكد أن المشاركة فى هذا المؤتمر تأتى فى إطار الرغبة فى توفير بيئة جاذبة لاستثمارات الطاقة المتجددة والعمل على تطويرها، من أجل أن تسرّع مصر من خطاها نحو التحول إلى التكنولوجيات الحديثة للطاقات المتجددة.

ترشيحاتنا

ابعد عن الفخ.. 6 أمور ضعها في حسبانك عند شراء سيارة مستعملة

الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 16 آخرين في حادث مروري بالمنوفية

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا

صحف الإمارات: بوتين يكسر القواعد البروتوكولية للترحيب بالرئيس السيسي.. ترامب يؤكد حاجة بلاده إلى السعودية في الحرب ضد الإرهاب.. دي ميستورا يستقيل من منصبه.. وحدود أيرلندا تعرقل مفاوضات البريكست

صفوت حجازى يرفض الإجابة حول صحة مقطع هنرشه بالدم فى قضية أحداث قسم العرب

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

إيداع قاتلة طفلها بالمقطم مستشفى للصحة النفسية

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب في الرياض

ميدو: ريال مدريد سيدفع ثمن حرب بيريز مع الاتحاد الإسباني

خالد عبد العال: تصميم مباني مثلث ماسبيرو على غرار القاهرة الخديوية

للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

موعد مباراة الزمالك القادمة.. تأجيل لقاء المصري والقلعة البيضاء

أحدث أكاذيب تركيا.. مصرع قاتل خاشقجي في حادث سيارة

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

عضو مجلس الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

منى مينا تكشف تفاصيل جديدة في واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب في الرياض

آخر ناقلة غاز طبيعي مستورد تغادر مصر بعد الاكتفاء الذاتي

وزير العدل التركي: الانتهاء من تحقيقات اختفاء خاشقجي قريبا

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عبد العزيز فى جلسة تصوير جديدة باللون الأبيض تخطف القلوب.. صور

فساتين سواريه محجبات 2019 .. صور

فساتين أفراح للأطفال 2019

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

فيديو

ضبط مصنع لإنتاج العصائر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية.. فيديو وصور
شاهد.. آراء المواطنين حول عودة عماد متعب لساحة الملاعب
ممر كوداك قبلة الحياة في وسط البلد.. فيديو
طرح برومو فيلم The Possession of Hannah Grace.. فيديو
النجوم يتحدثون لـ صدى البلد في حفل أوسكار السينما المصرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟