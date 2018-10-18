الكهرباء تشارك في المؤتمر الإقليمي الأول حول الطاقة المتجددة بجيبوتي

يتوجه الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جيبوتي للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول حول " الإمكانيات والفرص بقطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المنعقد تحت رعاية رئيس جمهورية جيبوتي.



وأوضح الخياط أن فعاليات المؤتمر الإقليمى الأول حول الطاقة المتجددة تبدأ يوم 21 أكتوبر والذى يصادف اليوم العالمى للطاقة، و سيتم خلال المؤتمر عقد عدد من الجلسات لتبادل الخبرات وتبادل وجهات النظر من أجل التحول إلى الطاقات المتجددة وجلب فوائد اقتصادية كبيرة إلى دول المنطقة وتعزيز أمن الطاقة.



كما أضاف أن الجلسات ستشهد مداخلات من قبل متحدثين رفيعى المستوى ولهم خبرات مشهودة في مجال الطاقة المتجددة وسيتم عقد ورش عمل لبحث القضايا ذات الصلة مع المتخصصين الدوليين والشركات العالمية المتخصصة والجهات المانحة.



وأكد أن المشاركة فى هذا المؤتمر تأتى فى إطار الرغبة فى توفير بيئة جاذبة لاستثمارات الطاقة المتجددة والعمل على تطويرها، من أجل أن تسرّع مصر من خطاها نحو التحول إلى التكنولوجيات الحديثة للطاقات المتجددة.