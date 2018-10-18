ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس اللبناني: تشكيل الحكومة قاب قوسين أو أدنى

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:07 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
رويترز
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن الحكومة ستتشكل قريبا جدا في الوقت الذي كثفت فيه الأحزاب السياسية من المفاوضات لكسر جمود يكتنف المسألة منذ أكثر من خمسة أشهر.

ومنذ أجريت الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي، يتفاوض رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مع الأحزاب اللبنانية المتنافسة على أمل تشكيل حكومة تقتسم السلطة، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى توافق.

وردا على سؤال من الصحفيين عن تشكيل الحكومة، قال عون "الحكومة قاب قوسين أو أدنى".

وتتنافس الأحزاب الكبرى على عدد المقاعد التي ستشغلها وعلى أهم الوزارات. وتكثفت في الأيام الأخيرة المحادثات بين الزعماء مما زاد من التفاؤل باحتمال كسر الجمود.

وقال الحريري، أمس الأول الثلاثاء، إن تشكيل الحكومة يستغرق وقتا أطول من المتوقع لكنها ستتشكل.

ومن المنتظر أن يعود رئيس البرلمان نبيه بري إلى لبنان غدا الجمعة بعد زيارة خارجية.

وزاد تأخر تشكيل الحكومة من القلق من حدوث أزمة اقتصادية في البلاد المثقلة بالديون. ولدى لبنان ثالث أكبر دين قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، إذ يزيد على 150 بالمئة. ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة الجديدة التحرك نحو خفض العجز.

ترشيحاتنا

آخر ناقلة غاز طبيعي مستورد تغادر مصر بعد الاكتفاء الذاتي

عضو مجلس الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

والدة الجاسوس الروسي سكريبال تتحدث لأول مرة منذ محاولة اغتياله

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

حكم من فاته الظهر وأذن العصر.. بأيهما يبدأ؟

نيمار يحسم رحيله من باريس سان جيرمان

ابعد عن الفخ.. 6 أمور ضعها في حسبانك عند شراء سيارة مستعملة

الصحف السعودية: مصر وروسيا يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. وبوتين يطالب السيسي بتفعيل التعاون العسكري.. واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية.. وانخفاض احتياطي النفط الأمريكي يرفع الأسعار

اتحاد الكرة يعلن عن موعد مباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا

ميدو: ريال مدريد سيدفع ثمن حرب بيريز مع الاتحاد الإسباني

وصول أصحاب المعاشات لمجلس الدولة لحضور طعن إضافة العلاوات الخمس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

أم تلقى بطفلها فى الشارع بعد وفاته لتناوله أطعمة من صندوق قمامة بالمطرية

موعد مباراة الزمالك القادمة.. تأجيل لقاء المصري والقلعة البيضاء

أحدث أكاذيب تركيا.. مصرع قاتل خاشقجي في حادث سيارة

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

عضو مجلس الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

منى مينا تكشف تفاصيل جديدة في واقعة مصرع الطبيبة سارة أبو بكر

وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب في الرياض

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

وزير العدل التركي: الانتهاء من تحقيقات اختفاء خاشقجي قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتتاح محطة المرج الجديدة نهاية 2018 بتكلفة 750 مليون جنيه.. صور

أهالي أبو نجاح بالزقازيق يستغيثون لإضاءة الطريق الرابط بين قريتهم وشنبارة.. صور

ياسمين عبد العزيز فى جلسة تصوير جديدة باللون الأبيض تخطف القلوب.. صور

فساتين سواريه محجبات 2019 .. صور

فساتين أفراح للأطفال 2019

فيديو

أبو هشيمة: تنظيم القاعدة الأعلى في تصدير الفتاوى وداعش الثالث.. فيديو
المفتي: نعمل على معالجة المشكلات الأسرية للحد من ارتفاع نسب الطلاق.. فيديو
برلماني: على الوزراء تقديم خطة لزيادة التنمية الاقتصادية.. فيديو
عبد المنعم السيد: 75 مليون يورو لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. فيديو
ضبط مصنع لإنتاج العصائر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟