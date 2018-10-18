الرئيس اللبناني: تشكيل الحكومة قاب قوسين أو أدنى

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، إن الحكومة ستتشكل قريبا جدا في الوقت الذي كثفت فيه الأحزاب السياسية من المفاوضات لكسر جمود يكتنف المسألة منذ أكثر من خمسة أشهر.





ومنذ أجريت الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي، يتفاوض رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مع الأحزاب اللبنانية المتنافسة على أمل تشكيل حكومة تقتسم السلطة، لكنه لم يتمكن حتى الآن من التوصل إلى توافق.





وردا على سؤال من الصحفيين عن تشكيل الحكومة، قال عون "الحكومة قاب قوسين أو أدنى".





وتتنافس الأحزاب الكبرى على عدد المقاعد التي ستشغلها وعلى أهم الوزارات. وتكثفت في الأيام الأخيرة المحادثات بين الزعماء مما زاد من التفاؤل باحتمال كسر الجمود.





وقال الحريري، أمس الأول الثلاثاء، إن تشكيل الحكومة يستغرق وقتا أطول من المتوقع لكنها ستتشكل.





ومن المنتظر أن يعود رئيس البرلمان نبيه بري إلى لبنان غدا الجمعة بعد زيارة خارجية.



