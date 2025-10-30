قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني
ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات
مدير الترميم: تدخل الرئيس السيسي كان سببا في استكمال المتحف المصري الكبير
أمين حماة الوطن بالجيزة بمؤتمر القائمة الوطنية: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟
تأشيرات مجانية لجماهير 4 دول في كأس الأمم الإفريقية.. ما موقف مصر؟
للمهتمين بالتشييد والعقارات.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء
قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر
هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
البنك الأهلي يتقدم والزمالك يتعادل سريعا في شوط أول مثير
أعداد المراسلين والقنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
فن وثقافة

مي عمر توثق زيارتها للأهرامات: المكان اتحول لمزار سياحي عالمي

مي عمر
مي عمر
تقى الجيزاوي

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها عبر حسابها بموقع إنستجرام صورها خلال زيارتها للأهرامات، معبرة عن انبهارها بالتطور الكبير الذي شاهدته.

وكتبت مي عمر عبر حسابها بموقع إنستجرام: “‏من وأنا طفلة صغيرة، كان عندي حلم أزور الأهرامات وأحس بعظمة المكان ده. وفعلا زرتها لأول مرة من أكتر 20 سنة، وقتها كانت لحظة سحرية عمري ما نستها”.

مي عمر:منطقة الأهرامات اتحولت لمزار سياحي

وأضافت مي عمر: “‏النهاردة، بعد كل السنين دي، رجعت أزور الأهرامات من تاني… ومن اللحظة الأولى انبهرت بالتطور الرهيب اللي شفته. شفت قد إيه المكان اتحول لمزار سياحي عالمي بمعنى الكلمة، المكان بقى منظم، جميل، راقي وكل تفصيلة فيه بقت بتحكي مش بس عن تاريخنا ، لكن كمان حاضرنا اللي بنفخر به”.

وأكملت مي عمر: "‏وده كله بفضل المجهود الكبير اللي اتعمل، والقيادة اللي آمنت إن مصر تستحق تكون في المكانة دي.

واستطردت: “كل التقدير والاحترام لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بيشتغل بكل إخلاص علشان يرفع اسم مصر، ويخلي كل مصري يحس بالفخر في كل خطوة وفي كل لحظة. ‏شكرًا لأنك رجّعت لمصر هيبتها، وجمالها، ومكانتها اللي تستحقها مستنية من كل قلبي لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير…‏لحظة هنعيش فيها فخر جديد، ونشوف حضارتنا العظيمة وهي بتتجدد قدام عيون العالم كله”..

مي عمر اعمال مي عمر الرئيس عبد الفتاح السيسي

