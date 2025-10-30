مي عمر توثق زيارتها للأهرامات: المكان اتحول لمزار سياحي عالمي

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها عبر حسابها بموقع إنستجرام صورها خلال زيارتها للأهرامات، معبرة عن انبهارها بالتطور الكبير الذي شاهدته.

وكتبت مي عمر عبر حسابها بموقع إنستجرام: “‏من وأنا طفلة صغيرة، كان عندي حلم أزور الأهرامات وأحس بعظمة المكان ده. وفعلا زرتها لأول مرة من أكتر 20 سنة، وقتها كانت لحظة سحرية عمري ما نستها”.

مي عمر:منطقة الأهرامات اتحولت لمزار سياحي

وأضافت مي عمر: “‏النهاردة، بعد كل السنين دي، رجعت أزور الأهرامات من تاني… ومن اللحظة الأولى انبهرت بالتطور الرهيب اللي شفته. شفت قد إيه المكان اتحول لمزار سياحي عالمي بمعنى الكلمة، المكان بقى منظم، جميل، راقي وكل تفصيلة فيه بقت بتحكي مش بس عن تاريخنا ، لكن كمان حاضرنا اللي بنفخر به”.

وأكملت مي عمر: "‏وده كله بفضل المجهود الكبير اللي اتعمل، والقيادة اللي آمنت إن مصر تستحق تكون في المكانة دي.

واستطردت: “كل التقدير والاحترام لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بيشتغل بكل إخلاص علشان يرفع اسم مصر، ويخلي كل مصري يحس بالفخر في كل خطوة وفي كل لحظة. ‏شكرًا لأنك رجّعت لمصر هيبتها، وجمالها، ومكانتها اللي تستحقها مستنية من كل قلبي لحظة افتتاح المتحف المصري الكبير…‏لحظة هنعيش فيها فخر جديد، ونشوف حضارتنا العظيمة وهي بتتجدد قدام عيون العالم كله”..